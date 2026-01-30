В Арканзасе могут ввести самый жесткий тюремный запрет в США

Фото: 5-tv.ru

Власти Арканзаса намерены ввести беспрецедентные ограничения в исправительных учреждениях — заключенным планируют запретить получать любые печатные издания, в том числе книги, журналы и газеты. Такую меру объяснили борьбой с наркотиками, а сам запрет может стать самым строгим в стране. Об этом написала газета The Washington Post.

В департаменте исправительных учреждений штата сообщили, что данное решение основано на случаях обнаружения наркотических веществ в посылках с печатной продукцией. По данным ведомства, не менее 25 подобных инцидентов были зафиксированы в период с 2022 года по 2025 год. В одном из случаев запрещенные вещества нашли в партии книг, которые отправили из крупного книжного магазина.

Известно, что инициатива может затронуть около 17 тысяч заключенных в 20 тюрьмах штата.

