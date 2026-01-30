Гараж остается: власти Москвы отказываются от претензий к имуществу Батрутдинова

Московские власти сократили исковые требования по делу о гаражах в зоне КРТ

Артист оказался в числе 31 человека, к которым департамент городского имущества Москвы подал иск.

Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы пересмотрел свою позицию по делу о принудительном выкупе гаражей, расположенных в зоне комплексного развития, и частично отказался от ранее заявленных исковых требований. В числе владельцев этих гаражей оказался и комик Тимур Батрутдинов. Информацию передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Изначально департамент настаивал на прекращении прав собственности граждан и принудительном выкупе гаражей. Однако в ходе разбирательства представители ДГИ отозвали претензии к двум ответчикам, которые согласились с предложенной стоимостью и оформили соглашения о переходе права собственности, в том числе к известному комику.

Ранее, 5-tv.ru писал, власти Москвы потребовали изъять имущество Тимура Батрутдинова. Департамент городского имущества российской столицы подал в суд иск об изъятии ряда объектов недвижимости, расположенных в зоне комплексного развития территорий. Среди ответчиков по делу был указан и комик. Информация об этом поступила из Бабушкинского районного суда столицы, куда было направлено заявление ведомства.

