«Ему бы понравилось»: Полина Гагарина о том, как Цой мог воспринять ее «Кукушку»

Певица рассказала, почему решилась исполнить культовую песню без долгих раздумий.

Певица Полина Гагарина поделилась размышлениями о том, как лидер группы «Кино» Виктор Цой мог бы отнестись к ее исполнению песни «Кукушка». В шоу журналистки Ксении Собчак артистка призналась, что не может знать этого наверняка, но внутренне чувствует — у нее было право спеть эту композицию, ставшую для многих символической.

«Я, к сожалению, не могу себе представить, как бы действительно он бы мог отреагировать. Если бы он был жив, я бы обязательно спросила у него. Я думаю, что ему бы понравилось», — рассказала Гагарина.

Не песня, а судьба

По словам Гагариной, однажды к ней подошел военнослужащий и рассказал, что во время боя он с товарищем выжил благодаря песне «Кукушка». Услышав ее по радиоприемнику в окопе, солдаты вернулись, чтобы сделать громче, и в этот момент снаряд ударил по месту, где они находились мгновением ранее.

Мужчина передал Гагариной икону, найденную там же, и сказал, что считает творчество певицы причиной своего спасения. Подобных историй, отметила артистка, она слышала немало, и именно они позволяют ей чувствовать моральное право исполнять композицию.

Гагарина также объяснила, как вообще решилась на эту работу. Она призналась, что не была глубоким знатоком творчества Цоя и до этого не выделяла «Кукушку» как особенную песню. Запись состоялась в очень сжатые сроки — у нее было около 40 минут, и она просто попросила включить фонограмму и начала петь, не анализируя и не выстраивая образ заранее. По словам певицы, все получилось интуитивно, «потоком».

