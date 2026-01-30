Любимая классика: 10 фильмов, без которых невозможно представить «Мосфильм»

Фото: Кадр из к/ф «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов 1977г

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Есть кино, которое не стареет, сколько бы раз его ни пересматривали.

Киностудия «Мосфильм» отмечает очередную внушительную дату — 30 января легендарному киногиганту исполнилось 102 года. Отсчет своей истории студия ведет с 1924 года: именно в этот день зрителям показали первый полнометражный фильм, созданный на ее базе — картину «На крыльях ввысь».

Сегодня «Мосфильм» остается государственной студией и одной из крупнейших киноплощадок Европы. Это уже не просто символ эпохи, а высокотехнологичная база полного цикла, где создается кино нового времени. С конца 1990-х студией руководит Карен Шахназаров, при котором она сумела сохранить статус легенды и при этом не застрять в прошлом.

Десять лучших фильмов, снятых на «Мосфильме» — в материале 5-tv.ru.

Когда начальница оказывается человеком — «Служебный роман»

Фото: Кадр из к/ф «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов 1977г

История строгой руководительницы и скромного статиста, неожиданно оказавшихся по одну сторону чувств, превратила офисную повседневность в одну из самых трогательных комедий советского кино. Рязанову удалось сделать невозможное — рассказать о любви без пафоса, но с тонкой иронией, живыми диалогами и героями, в которых зритель узнавал себя. Картина разошлась на цитаты и до сих пор служит эталоном интеллигентного юмора.

Сибирская зима, горячие сердца — «Девчата»

Наивная, упрямая и обаятельная повариха, приехавшая работать в суровый поселок лесорубов, перевернула жизнь местного красавца-труженика. Легкий производственный ромком неожиданно оказался чрезвычайно глубокой картиной: за бытовыми сценами скрылась история взросления, любви и внутренней свободы. Фильм моментально стал народным и закрепил за Надеждой Румянцевой статус всесоюзной любимицы.

Любовь, не пережившая войну — «Летят журавли»

Фото: Кадр из к/ф «Летят журавли», реж. Михаил Калатозов 1957г

Редкий пример военного кино, где в центре не подвиг, а чувство. История Бориса и Вероники — это хроника потерь, одиночества и надежды, рассказанная без героического пафоса. Картина потрясла мир и стала единственным советским фильмом, получившим «Золотую пальмовую ветвь». Эмоциональная сила этой ленты до сих пор не ослабевает.

Детектив с французским акцентом — «Ищите женщину»

Телефонистка, случайное преступление и ощущение, что истина где-то рядом — но ее никто не хочет замечать. Алла Сурикова превратила классический детектив в остроумную комедию с блистательной Софико Чиаурели. История, снятая в Москве, но мысленно гуляющая по Парижу, до сих пор смотрится легко и изящно.

Воспитатель против рецидивистов — «Джентльмены удачи»

Фото: Кадр из к/ф «Джентльмены удачи», реж. Александр Серый 1971г

Редкий случай, когда криминальная комедия стала по-настоящему семейным кино. Двойная роль Евгения Леонова — детсадовца и уголовника — подарила зрителю десятки крылатых выражений, а фильму обеспечила бессмертие. За юмором здесь скрывается удивительно точное наблюдение за человеческой природой.

Один студент — тысяча историй — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Так началась легенда. Наивный, честный и невероятно живучий Шурик стал символом поколения и образцом положительного героя без назидательности. Гайдай создал персонажа, который одинаково органично чувствует себя и в стройке, и на экзамене, и в схватке с мелкими жуликами.

Три судьбы и одна страна — «Москва слезам не верит»

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов 1979г

Фильм, который сначала недооценили на родине, но полюбили во всем мире. История трех подруг, прошедших путь от общежития до зрелости, стала портретом эпохи и одновременно универсальным рассказом о выборе, разочарованиях и силе характера. «Оскар» лишь закрепил то, что зрители знали давно.

Кавказ, тосты и похищение — «Кавказская пленница»

Продолжение истории Шурика оказалось не менее ярким, чем начало. Сатирическая комедия о традициях, бюрократии и любви превратилась в кладезь шуток и сцен, которые до сих пор разыгрывают на цитаты. Гайдай снова попал точно в цель.

Контрабанда с человеческим лицом — «Бриллиантовая рука»

Фото: Кадр из к/ф «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай 1968г

На первый взгляд — простая комедия про невезучего советского туриста. На деле — многослойная пародия, где каждый персонаж стал архетипом. Фильм не просто смешит, он играет с культурными кодами и кинематографическими штампами, оставаясь при этом удивительно теплым.

Машина времени как зеркало эпох — «Иван Васильевич меняет профессию»

Фантастическая комедия, в которой прошлое и настоящее сталкиваются с оглушительным эффектом. Булгаковский сюжет в интерпретации Гайдая стал не просто хитом, а сатирическим высказыванием о смене эпох и человеческой природе. Финальная точка в истории Шурика оказалась неожиданно философской.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.