Товарооборот между РФ и ОАЭ увеличился в два раза за три года

В планах — наращивание экспорта российского мяса, молока и хлеба.

Арабские шейхи скоро распробуют на вкус российское мясо, молоко и хлеб. Отечественные производители готовы еще нарастить поставки продуктов на аравийский полуостров. По оценкам, в этом году товарооборот вырастет минимум на 10%.

О планах развития двусторонних отношений рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на полях крупнейшей в мире выставки пищевой промышленности в Дубае. Свою продукцию там представляют более сотни производителей из 40 регионов нашей страны.

«Эта выставка представляет для наших производителей огромный интерес. Мы участвуем в ней уже одиннадцатый раз. 11 лет Арабские Эмираты принимают российскую продукцию. Она выставляется для поиска новых клиентов. Товарооборот Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов из года в год растет. За последние три года он увеличился в два раза, достиг 400 миллионов долларов. Ну и, конечно же, это далеко не предел», — отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер отметил, что активно продолжается работа по созданию Зерновой биржи БРИКС. Это имеет огромное значение, ведь на долю организации приходится почти половина мирового потребления зерна и масла.

