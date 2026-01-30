Громкий скандал: как у первой ракетки мира Соболенко отняли очко из-за криков на корте

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

В случае с белорусской спортсменкой многие отметили политический момент — это был матч против украинки.

С беспристрастностью и нейтральностью сейчас даже в спорте проблемы. Громкий, что удивительно, политический скандал разгорелся на одном из самых престижных теннисных турниров — Australian Open. У главной звезды среди женщин — Арины Соболенко из Белоруссии — судьи отняли очко, внимание, за слишком громкий крик. И все бы ничего, если бы это не произошло в матче против украинки, которую он якобы мог напугать. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев объяснит, почему спорт и политика — гремучая смесь.

Мир тенниса — это параллельный мир. Там, как нигде, каждый сам за себя, с флагом ты или без, купаешься ты в шампанском или скребешь центы на отель, рожден ты на Украине или, например, в Никарагуа. Все сугубо личное, но порой начинается.

Что так завело арбитра, доподлинно неизвестно. Напряжение вокруг матча белоруски против украинки? Возможно. Личная неприязнь? Возможно. Просто плохое настроение? Тоже возможно.

«Все эти ситуации идут на усмотрение судей. А судья может посчитать в данном конкретном случае, что помешала Соболенко, дескать, своим возгласом удару соперницы, потому что слишком долго она этот возглас произносила. И естественно, что судья поэтому и отдала очко сопернице. На мой взгляд, решение неправильное, и все отдавать на усмотрение судей в данном конкретном случае я бы не стал», — заявил двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский.

Только вот раньше почему-то стоны на корте никому не мешали. Маша Шарапова, к примеру — вообще ухх! Даниилу Медведеву орать в небо тоже можно было. Выступающий за Казахстан Бублик вообще не стеснялся никогда.

Возможно, дело в том, что в этих случаях украинцев вокруг не было. Нервы-то то у судей тоже не железные, повестка в ушах звенит, хочешь не хочешь. Помнится же, как украинка Костюк трижды за день отказалась жать руки россиянкам и отказалась играть с россиянкой Миррой Андреевой. Как та же Свитолина тоже не пожала руку белоруске Азаренко, а фехтовальщица Харлан вместо того, чтобы российской сопернице руку пожать, саблю на нее наставила.

«Это спорт. Спорт высших достижений. А спорт — это олимпийское движение, быстрее, выше, сильнее», — считает тренер по теннису из Белоруссии Алексей Никулин.

К чести белоруски, она не повелась на провокации, сделала так, как делает всегда, о чем говорила как-то.

«Я просто остаюсь собой. Я ничего специально не делаю. Вокруг столько классных игроков и замечательных людей, и мне комфортно. Я знала, что никогда не изменюсь. Неважно, какое у меня место в рейтинге и чего я достигну в жизни. Я всегда буду собой», — подчеркнула спортсменка.

Впрочем, уже выиграв матч, а с ним и важнейший турнир, Соболенко все-таки не сдержалась, высказав отношение к произошедшему нецензурным словом. Тоже нервы, знаете ли, но это понятно. Да и потом, победителей не судят.

