Военнослужащие ВС РФ героически спасли раненых сослуживцев в боях за Гуляйполе

Вытаскивать бойцов пришлось пол угрозой атаки вражеских дронов.

Эксклюзивные кадры экстренной спасательной операции предоставили «Известиям» бойцы, которые сражались за Гуляйполе. Там получили ранения несколько наших солдат. Им на помощь пришли сослуживцы. Несмотря на высочайшую угрозу вражеских дронов, они вытаскивали пострадавших на себе. О мужестве наших ребят — корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Первые минуты после вражеского огневого воздействия. Это настоящее везение. Рядом находились разведчики артбригады восточной группировки войск, они и пришли на помощь раненым штурмовикам.

Это окрестности Гуляйполя. Эксклюзивные кадры, на которых настоящее мужество и отчаянный героизм. Раненых на плечи грузят еще совсем молодые парни, некоторым едва исполнилось 25. По местности работают дроны-камикадзе, но бойцы хладнокровно продолжают оттаскивать пострадавших в безопасное место.

Там же, на месте, перед эвакуацией, каждому оказывают первую медицинскую помощь.

Здесь нет места многословию, только действия, которые, кажется, отточены до автоматизма.

Всех раненых удалось благополучно доставить в госпиталь. Один из участников экстренной спасательной операции с позывным «Манул» вспоминает, что только вечером, когда адреналин сошел на нет, понял, что работали с колоссальным риском. Но удача была на их стороне: всего за час погодные условия в этой местности резко изменились.

«Вытащили их с открытой местности, оказали первую медицинскую помощь. И еще нам помог очень сильно туман. Видимость была плюс-минус где-то 70 метров, и это помогло с эвакуацией», — рассказал военнослужащий ВС России с позывным «Манул».

И только спустя месяц участники этой тяжелейшей спецоперации смогли сказать друг другу главные слова.

Эвакуированные бойцы сейчас проходят необходимый курс лечения в столичном госпитале. Каким-то образом они смогли найти номера тех, кто смог вытащить их, в прямом смысле слова, из ада. Из этических соображений, мы не станем публиковать переписку. Но один фрагмент все же хочется зачитать:

«Спасибо большое вам всем, что помогли. Я рад, что есть такие бойцы, как вы».

