«Конечно, пою»: Полина Гагарина о выступлениях под фонограмму

Певица объяснила, в каких ситуациях техника становится важнее амбиций.

Певица Полина Гагарина откровенно призналась, что в некоторых случаях действительно поет под фонограмму. Об этом артистка рассказала в шоу журналистки Ксении Собчак.

«Пою ли я под фонограмму? Конечно, пою… Особенно это касается каких-то сборных концертов, когда нет нормального звукорежиссера и аппаратуры, чтобы вывести правильный звук», — заявила Гагарина.

Певица объяснила, что на масштабных мероприятиях с большим количеством артистов часто отсутствуют технические условия для качественного живого звучания. По ее словам, индивидуально выстраивать звук под каждого исполнителя — долго и дорого, поэтому в таких ситуациях фонограмма становится вынужденным, но честным решением. Гагарина подчеркнула, что не стесняется этого и не пытается вводить зрителей в заблуждение, в том числе не «убирает микрофон» во время выступлений.

При этом артистка уточнила, что на больших сольных концертах ситуация принципиально иная. По ее словам, двухчасовые шоу она исполняет вживую, иногда даже выходя на сцену в сложном физическом состоянии. Гагарина отметила, что такие концерты всегда проходят с живыми музыкантами и инструментами, а публика не всегда осознает, насколько это тяжелый процесс.

Певица также дала понять, что критика в адрес артистов, использующих фонограмму, часто не учитывает реальных условий работы. По ее мнению, в подобных случаях речь идет не о лени или непрофессионализме, а о технической стороне индустрии, где качество звука напрямую влияет на восприятие выступления.

