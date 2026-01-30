Орешкин: домашнее задание для школьников лишилось смысла из-за нейросетей

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Цифровые помощники научились делать за учеников то, что раньше считалось обязательной частью учебы — и системе образования придется к этому адаптироваться.

Привычный формат домашних заданий для школьников фактически утратил практический смысл из-за стремительного распространения технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на открытом диалоге «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».

Орешкин отметил, что сегодня дети без труда используют стандартные ИИ-приложения: достаточно сфотографировать условие задачи, и через несколько секунд система выдает готовое, подробно расписанное решение, которое остается лишь переписать в тетрадь и сдать учителю.

При этом замглавы администрации президента подчеркнул, что влияние ИИ на образование нельзя рассматривать только в негативном ключе. Напротив, новые технологии открывают возможности для принципиально иного подхода к обучению. Речь идет о персональных образовательных траекториях, когда программа подстраивается под способности и темп конкретного ребенка, помогая шаг за шагом раскрывать его потенциал.

Орешкин отметил, что государства, сумевшие создать эффективные цифровые платформы и встроить искусственный интеллект так, чтобы он помогал, а не подменял учителя, получат серьезное преимущество в качестве образования и сделают заметный рывок вперед.

Ранее о возможных рисках цифровизации обучения говорил и президент России Владимир Путин. Подводя итоги года 19 декабря 2025-го, он предупреждал, что чрезмерная опора на ИИ может привести к тому, что дети и студенты перестанут самостоятельно размышлять и искать решения, назвав этот вызов одной из ключевых задач для будущей организации учебного процесса.

