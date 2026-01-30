«Ничего особого»: Ольховский о скандале с теннисисткой Соболенко на чемпионате в Австралии

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Эмоциональные возгласы во время ударов давно стали привычным элементом женского тенниса.

Заслуженный тренер России Андрей Ольховский прокомментировал резонансный эпизод с участием первой ракетки мира в одиночном разряде Арины Соболенко, произошедший в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). В разговоре с 5-tv.ru он отметил, что не считает ситуацию выходящий за рамки привычной теннисной практики.

По мнению Ольховского, эмоциональные возгласы во время ударов давно стали привычным элементом женского тенниса. Он напомнил, что подобные эпизоды неоднократно возникали и ранее — достаточно вспомнить громкие удары и выдохи теннисистки Марии Шараповой. Тренер подчеркнул, что решающим фактором в подобных случаях становится субъективная оценка арбитра.

«На мой взгляд, ничего экстраординарного не было. То, что Соболенко чуть дольше кричала, ну, здесь прямо скажу, ничего в этом нет особенного. Дело в том, что такие случаи, они были и раньше. Та же Шарапова», — сказал Ольховский.

Как пояснил Ольховский, судья могла посчитать, что слишком продолжительный крик Соболенко помешал сопернице выполнить удар, из-за чего и приняла решение остановить розыгрыш и отдать очко другой стороне.

«Было очень много примеров, когда девушки более громко это делали. Но дело в том, что все эти ситуации идут на усмотрение судьи. А судья может посчитать в данном конкретном случае, что помешала Соболенко, дескать, своим возгласом удару соперницы, потому что слишком долго она этот возглас произносила. И, естественно, что судья поэтому и отдала очко сопернице», — пояснил он.

Однако сам он с таким вердиктом не согласился. Ольховский отметил, что подобные моменты не стоит полностью отдавать на усмотрение арбитра без четких критериев.

«Но, на мой взгляд, решение неправильное. И все отдавать на усмотрение судьи в данном конкретном случае я бы не стал», — заключил собеседник.

Инцидент произошел во время полуфинального матча Australian Open против украинки Элины Свитолиной. В одном из розыгрышей Соболенко, сорвав удар, эмоционально выкрикнула, при этом мяч все же попал в пределы корта. Судья на вышке, несмотря на это, остановила игру, посчитав, что звук стал помехой сопернице, и присудила очко Свитолиной.

Белорусская теннисистка попыталась оспорить решение и запросила видеоповтор, однако арбитр объяснила, что возглас был сделан во время розыгрыша и отличался от обычного «игрового стона», что и стало основанием для наказания.

Ситуация не выбила Соболенко из колеи, несмотря на неожиданную паузу и спорное решение. После возобновления матча она уверенно довела встречу до победы и в четвертый раз подряд пробилась в финал турнира.

Позже спортсменка призналась, что эпизод с судьей лишь подстегнул ее. По словам Соболенко, подобного с ней раньше не происходило, и решение показалось ей странным, но именно раздражение помогло сыграть агрессивнее.

Арина Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей пятую строчку рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация. — Прим. ред.), в решающем поединке Australian Open. Финал состоится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет около 75 миллионов долларов.

