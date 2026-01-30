Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

ВСУ ощущает жесткую нехватку боевиков.

ВС РФ использовала бреши в линии обороны ВСУ для оперативного продвижения на Запорожском направлении. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

«Это была катастрофа», — прокомментировал изданию ситуацию в районе Гуляйполе один из командиров боевиков, чье подразделение перебросили на этот участок.

В материале газеты говорится, что из-за российских атак на линии фронта ВСУ ощущает жесткую нехватку боевиков для одинаковой защиты каждого из секторов. В связи с этим возникают бреши, через которые российские военнослужащие могут легко продвигаться вперед.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бойцы группировки «Север» нарушают логистику ВСУ в районе Волчанска. У ВСУ не остается шанса на активные наступательные действия. На этом участке фронта российские штурмовые группы уже освободили Старицу и Симоновку. На горизонте — господствующая высота, которую необходимо занять, холмы на западном берегу реки дают больший контроль над ВСУ.

