В Москве пьяный мужчина забил до смерти незнакомца в переходе метро

Инцидент произошел около трех часов ночи.

Сотрудники уголовного розыска Московского метрополитена раскрыли жестокое нападение, которое привело к смерти мужчины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Инцидент произошел около трех часов ночи в переходе станции столичного метро «Площадь Ильича». По предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого один из них несколько раз ударил оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался от полученных травм.

Полицейские смогли установить личность подозреваемого после просмотра записи с камер видеонаблюдения. Его задержали утром.

На допросе мужчина, ранее судимый и приехавший из Липецкой области, признался, что не может объяснить свои действия из-за сильного алкогольного опьянения. Вину он подтвердил после того, как оперативники показали ему видеозаписи с места преступления.

Собранные материалы переданы в следственные органы для дальнейшего процессуального решения.

