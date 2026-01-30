Теперь только премиум-модели: Apple отложит производство базовых смартфонов из-за нехватки чипов

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Выпуск более доступных версий смартфона перенесут на первую половину 2027 года.

Американская корпорация Apple планирует пересмотреть подход к выпуску новых смартфонов и в 2026 году сделает ставку на премиальные версии iPhone, временно отложив производство базовых моделей. Причинами такого решения стали корректировка маркетинговой стратегии и сложности в цепочках поставок, вызванные глобальной нехваткой чипов памяти. Об этом сообщило агентство Reuters.

При этом выпуск более доступных версий смартфона перенесут на первую половину 2027 года.

В материале отметили, что такой шаг позволит Apple более эффективно распределить производственные ресурсы и увеличить доходность.

До этого, 14 января, стало известно, что Apple зарегистрировала товарный знак на территории России. Заявка была подана еще в ноябре 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Apple может представить свой первый складной смартфон в сентябре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.