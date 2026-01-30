В Москве простились с экс-тренером сборной России по футболу Игнатьевым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Его не стало 27 января.

В Москве завершилась церемония прощания с бывшим главным тренером сборной России по футболу Борисом Игнатьевым. Панихида прошла в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Кадры с места событий публикует 5-tv.ru.

На церемонии прощания с тренером присутствовали: почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев, бывший тренер сборной СССР, почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев, председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, бывший футболист московского «Спартака», а также председатель комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян.

Борис Игнатьев умер 27 января в возрасте 85 лет. Вдова тренера Ирина назвала возможные причины его смерти. По ее словам, у Игнатьева было сердечное заболевание, а также проблемы с желудком.

За годы карьеры на позиции полузащитника Игнатьев выступал в нескольких клубах, среди них — «Динамо» (Махачкала), «Метеор» (Жуковский), «Динамо» (Целиноград).

В качестве тренера Игнатьев также возглавлял несколько команд, в том числе юношескую сборную СССР, сборную ОАЭ, олимпийские команды Ирака и СССР, молодежные сборные СНГ и России. Именно под руководством Игнатьева «молодежка» СССР одержала победу на чемпионате Европы в 1988 году. С национальной сборной России Борис Игнатьев работал в 1996-1998 годах.

