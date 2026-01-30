Упавший с карниза дома лед убил женщину в Москве
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Денис Доля; 5-tv.ru
В этот день коммунальные службы работали над уборкой снега с крыши многоэтажки.
В Москве женщину убил упавший с крыши лед. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.
В Москве на улицы Хавской упавшая с крыши наледь привела к гибели 75-летней женщины. По словам очевидцев, трагедия произошла, когда россиянка гуляла с собакой.
В этот день, по свидетельствам, сотрудники коммунальных служб счищали снег с крыши. А в первой половине дня та территория, где обнаружили тело погибшей, была огорожена лентой.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Тело женщины еще не вывезли, так, все сохраняется опасность повторного обрушения льда.
Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
