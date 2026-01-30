В Москве началось прощание с бывшим главным тренером сборной России по футболу Борисом Игнатьевым

В Москве прощаются с экс-главным тренером сборной России по футболу Игнатьевым

С национальной сборной России Борис Игнатьев работал в 1996–1998 годах.

В Москве прощаются с бывшим главным тренером сборной России по футболу Борисом Игнатьевым. Тренера похоронят на Троекуровском кладбище. Кадры с церемонии прощания публикует 5-tv.ru.

Борис Игнатьев умер 27 января в возрасте 85 лет. Вдова тренера Ирина назвала возможные причины его смерти. По ее словам, у Игнатьева было сердечное заболевание, а также проблемы с желудком.

За годы карьеры на позиции полузащитника Игнатьев выступал в нескольких клубах, среди них — «Динамо» (Махачкала), «Метеор» (Жуковский), «Динамо» (Целиноград).

В качестве тренера Игнатьев также возглавлял несколько команд, в том числе юношескую сборную СССР, сборную ОАЭ, олимпийские команды Ирака и СССР, молодежные сборные СНГ и России. Именно под руководством Игнатьева «молодежка» СССР одержала победу на чемпионате Европы в 1988 году. С национальной сборной России Борис Игнатьев работал в 1996–1998 годах.

