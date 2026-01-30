Захарова: ВСУ усилили удары по мирному населению России после переговоров в ОАЭ

Фото, видео: © РИА Новости/Таисия Воронцова; 5-tv.ru

Украинские боевики начали агрессивнее атаковать гражданское население через день после встреч в Абу-Даби.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилили удары по мирному населению России после переговоров в Абу-Даби. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер дипведомства подчеркнула, что удары наносят в том числе по элементам гражданской инфраструктуры, в частности, по машинам скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru писал о прошедших в ОАЭ трехсторонних консультациях между Россией, США и Украиной. Они завершились 23 января.

В Кремле положительно оценили начало прямых контактов по урегулированию кризиса на Украине. Президент США Дональд Трамп также назвал прошедшие переговоры позитивными, а достигнутый прогресс охарактеризовал как обнадеживающий. Очередной этап дипломатической работы между тремя странами намечен на 1 февраля и пройдет в Абу-Даби.

ВСУ 24 января, через день после завершения переговоров, ударили по поликлинике в городе Каховка в Херсонской области. В этом же регионе удар украинских беспилотников пришелся на бригаду скорой помощи.

