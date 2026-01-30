С 29 января предприниматели могут подать заявку на участие в «Сделано в Москве»

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Данный проект помогает продвигать и популяризировать продукцию малого и среднего бизнеса.

Открывается третья волна приема заявок от предпринимателей на участие в проекте «Сделано в Москве». Об этом сообщил портал mos.ru.

С 29 января по 2 февраля представители малого и среднего бизнеса с производством в столице могут подать заявку на заключительный в этом сезоне отбор в арт-павильоны «Сделано в Москве». В связи с приближением китайского Нового года особое внимание будет уделено товарам с отсылками и мотивами азиатской культуры.

Инициатива мэра столицы Сергея Собянина реализуется в рамках проекта «Зима в Москве». Благодаря чему бизнесмены могут представлять свою продукцию в десяти павильонах на центральных улицах города.

«Предпринимателям доступно множество бесплатных инструментов продвижения, предоставленных городом: размещение товаров на портале и в фирменных магазинах, упоминания в СМИ и социальных сетях, наружная реклама, участие в крупнейших проектах и отраслевых выставках, интернет-реклама и многое другое», — говорится в материале.

Все это помогает бизнесу нарастить аудиторию, узнаваемость и продажи.

В «Сделано в Москве» уже около 7,5 тысячи участников и более 36 тысяч товаров.

