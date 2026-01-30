История в руках: в Екатеринбурге открыли центр восстановления книг-долгожителей

Фото, видео: © РИА Новости/Асатур Есаянц; 5-tv.ru

Среди «пациентов» — хрупкие и ветхие издания XVIII — начала XIX веков.

Есть места, куда цифровизация еще не добралась. В Екатеринбурге открылся центр реанимации для очень сложных «пациентов», так называют книги-долгожители. Им больше века, а среди диагнозов — грибок, силикатный клей и буквально зачитанные до дыр страницы. Как реставраторы возвращают к жизни историю? Узнала корреспондент «Известий» Нина Катаева.

На этот стол попадают только особые «пациенты». Возраст — за сотню лет. Зачитанные буквально до дыр редкие книги восстанавливают в новом реставрационном центре в Екатеринбурге. Некоторым экземплярам требуется даже не классическое лечение, а «шоковая терапия». Реставраторы избавляются от ветхого слоя клея: чтобы книга получила новую жизнь, с ее страниц нужно стереть следы старой.

Главный враг — грибок. Плесень ищут под микроскопом, специальным щупом проверяют влажность страниц и исследуют листы на уровень окисления.

«На этом этапе книгам проводят настоящие спа-процедуры. Вакуумный стол увлажняет бумагу ультразвуком — это нужно, чтобы выпрямить все изъяны. Дальше, если потребуется, документам устраивают теплую ванну, чтобы очистить их от всех загрязнений. А дальше, конечно же, настоящий отдых на специальной сушилке», — сообщила корреспондент.

Процедуры восстановления, в первую очередь, принимают главные книжные памятники. Вот «Описание российской коммерции» 1786 года — за века плесень полностью уничтожила переплет. Художники-реставраторы заново сшили страницы и создали крепкую обложку. Кстати, судить книги по обложкам, вопреки расхожему мнению, здесь просто обязаны.

«Мы можем обнаружить какие-то письма, иллюстрации. Одно уникальное письмо, цельное, было как пропуск на Нижнетагильский завод жене одного человека из Ирбитского уезда, в 1813 году съездила за хлебным провиантом», — рассказал художник-реставратор библиотеки имени Белинского Максим Малых.

Прямо сейчас в России девять миллионов ценных документов и редких книг требуют реставрации, но всего 600 мастеров, которые умеют это делать.

«Очень мало учебных заведений, которые производят обучение этой специальности. Ну и второе, центров вот таких, мест, где можно найти работу, на сегодняшний день маловато», — признал начальник управления обеспечения сохранности фондов Российской государственной библиотеки Александр Сошнин.

Если точнее, их 13, в каждом из них за год спасают максимум по сотне книг.

«Это, например, журнал „Всякая всячина“, который издавался во время царствования Екатерины II. Вот один из самых распространенных случаев повреждения редкой книги — это оторванная переплетная книжка», — показала заведующая хранением и обслуживанием фонда отдела редких книг российской государственной библиотеки Татьяна Морозова.

Такие документы — не просто музейный раритет, это основа, которая помогает уже современным писателям расставить все точки над i.

«Если ты пишешь на исторические темы то, как мне кажется, тебе просто повезло, если тебе дают такие документы в руки», — объяснил писатель-документалист, историк спецслужб Николай Долгополов.

Для сохранения истории в уральской мастерской используют инкапсулятор, важные страницы запаивают в пленку и помещают в контейнеры из бескислотного картона. Так жизнь бумажных памятников продлевают минимум на 300 лет. Скоро спасательные операции будут идти еще быстрее: к 2030 году по госпрограмме в России появится 40 таких реставрационных центров.

