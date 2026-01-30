Связи решают? Почему водитель из Белгорода до сих пор не наказан смертельное ДТП

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Дело о гибели мотоциклиста возвращают на доработку больше двух лет.

Провести новое расследование требует семья погибшего мотоциклиста в Белгородской области. Его вдова уверена: процесс намеренно затягивают, раз за разом отправляя дело на доработку. По ее словам, виновник аварии, грубо нарушивший правила, может избежать ответственности из-за своих связей. В этой истории разбирался корреспондент «Известий» Денис Доля.

Вот уже два с половиной года семья приходит к памятнику мотоциклисту Антону Фомину. День его смерти стал для них точкой невозврата. ДТП, которое выглядело как трагическая случайность, после было прикрыто с помощью чужих связей.

Мотоциклист разбился, врезавшись в иномарку на перекрестке, но не по своей вине. Автомобиль начал разворот, не уступив дорогу водителям, которые двигались по главной. Машины успели остановиться, хотя для них горел зеленый сигнал светофора, но мотоциклисту не хватило тормозного пути. По словам врачей, смерть наступила мгновенно. Очевидцы уверены, что именно водитель иномарки нарушил правила дорожного движения.

«Меня еще удивило, почему он не пропускает. Я притормаживаю и в зеркале увидел несущуюся фару мотоцикла, и произошел удар очень сильный», — сказал очевидец Евгений Чуев.

Жена погибшего вместе детьми находились в момент аварии на отдыхе. Когда Антон выехал с работы, он позвонил супруге и пожелал хорошего отпуска. Сам он не поехал с семьей из-за работы. Наталия не могла и подумать, что это был ее последний разговор с мужем. Буквально через полчаса на ее телефон снова позвонили, но это уже был сотрудник полиции.

«Кричать, истерить я не могла, мне пришлось уйти, чтобы не испугать детей. Мне было больно, очень больно», — говорит вдова Наталия Фомина.

По ее словам, после столкновения вместо того, чтобы попытаться оказать помощь пострадавшему, водитель иномарки Виктор Ершов отсиделся в своем авто. А когда на место прибыли сотрудники ДПС, стал им объяснять, что якобы является родственником небезызвестного в городе судьи Александра Черкашина, который сейчас на пенсии. После чего обе стороны были вызваны в суд.

«Опять же, здесь мне удивительно, когда происходит дорожно-транспортное происшествие человек должен выйти из машины — он не вышел, он продолжил сидеть в машине. Но на суде утверждал, что у водителя мотоцикла не было экипировки», — отмечает Наталия Фомина.

Но суд вернул дело прокурору для установки всех обстоятельств произошедшего. При этом видео с камер наблюдений есть, очевидцы есть. Для чего возвращать дело — неясно. А после и вовсе дело передали следователю. С тех пор прошел год.

Наталия уверена, что к затягиванию расследования возможно причастны те самые высокопоставленные родственники водителя иномарки.

«Следователь передает дело в прокуратуру. А прокурор каждый раз отправляет дело назад, так как ему якобы недостаточно информации в деле той или иной. Следователь опять-таки начинает выполнять все указания прокурора, прокурор берет дело, и опять ему что-то не так», — говорит Наталия.

В намеренном затягивании дела уверен и адвокат пострадавшей стороны.

«По моему глубокому убеждению, причиной ДТП послужила грубое нарушение водителем Mazda правил дорожного движения. Вина его очевидна. Но суд принял иное решение, суд возвращает дело прокурору. Это опять затягивание сроков», — указывает адвокат Руслан Процкий.

Сам Ершов от комментариев отказывается.

«Мы без адвоката ничего не даем», — ответили журналистам.

Сейчас родственники погибшего пытаются придать расследованию максимальную огласку. Они уверены, что смогут доказать вину Ершова, и дело сдвинется с мертвой точки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.