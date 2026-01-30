«Создать условия для переговоров»: Трамп попросил Путина не бить по Киеву

Песков: Трамп попросил Путина не наносить удары по Киеву до 1 февраля

Кремль не стал уточнять детали обращения американского политика.

Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина не наносить удары по Киеву до 1 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, американский политик обратился к Путину с соответствующей личной просьбой, чтобы сформировать условия для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля", — заявил Песков.

При этом в Кремле не стали уточнять детали обращения Трампа.

Ранее 5-tv.ru писал, что очередной этап дипломатических контактов между Россией, США и Украиной намечен на 1 февраля и пройдет в Абу-Даби. Прошедшие же в ОАЭ ранее трехсторонние консультации Дональд Трамп назвал позитивными, а достигнутый прогресс охарактеризовал как обнадеживающий.

В Кремле также положительно оценили начало прямых контактов по урегулированию кризиса на Украине. Стороны достигли договоренностей о продолжении переговоров, поэтому работа в этом направлении будет продолжаться, заявлял Дмитрий Песков.

