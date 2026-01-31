Любила бывшего и позвала его на свадьбу: почему не стоит выходить замуж без чувств

Daily Mail: британка вышла замуж без любви и пожалела об этом

Даже в браке героиня истории поддерживала связь с экс-избранником.

Британка Саманта Вуд призналась, что в день своего бракосочетания все еще была безнадежно влюблена в своего бывшего молодого человека по имени Джонни. Она даже пригласила его на свадьбу. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на бушующие чувства к первой любви, в январе 2010 года 23-летняя девушка дала клятву верности Роберту. Его она считала идеальным кандидатом в мужья из-за карьерных перспектив в инженерии и эмоциональной стабильности.

На тот момент Саманта уже ждала ребенка от Роберта, что стало решающим фактором в пользу создания семьи. Хотя ее мысли постоянно возвращались к Джонни, с которым она встречалась с 15 лет.

Невеста даже пригласила экс-возлюбленного на церемонию. Она желала, чтобы он увидел ее в самом красивом образе. Однако Джонни покинул торжество сразу после первого танца новобрачных.

Ее отношения с первым избранником длились три года в юности и продолжались в виде периодических встреч и звонков даже после официального расставания в 18 лет. Саманта описывает их связь как притяжение магнитов, которому мешало лишь неудачное время. Когда один был свободен, другой состоял в отношениях.

Даже будучи замужем, она продолжала поддерживать связь с Джонни, о чем честно говорила супругу. Однако переезд пары в США в 2021 году стал поворотным моментом.

Вдали от родных мест женщина смогла осознать, что ее тяга к бывшему была лишь попыткой сбежать от эмоциональной холодности мужа. Брак с Робертом все равно распался в 2023 году, так как супруги не смогли найти душевную близость даже после походов к психологу.

На текущий момент Саманта строит отношения с новым партнером по имени Роджер, с которым она смогла найти гармонию. Женщина призналась, что больше не испытывает романтических чувств к Джонни, который также обрел счастье в браке и воспитывает детей.

Саманта пришла к выводу, что первая любовь должна оставаться лишь красивой главой в прошлом. Попытки ее реанимировать часто являются следствием неудовлетворенности текущей жизнью. По словам героини, если бы она тогда выбрала Джонни, их союз, скорее всего, не выдержал бы испытаний.

