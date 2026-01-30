Своим продавать выгоднее: США сократят экспорт газа в Европу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Белянчев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ресурс подорожал из-за неблагоприятных погодных условий.

Падение экспорта американского природного газа в Европу связано с тем, что поставщики предпочли продавать добытые объемы в самих США. Оказалось, выгоднее реализовывать голубое топливо на внутреннем рынке, пишет EADaily.

У этого есть природное объяснение — на минувших выходных Штаты накрыл арктический шторм. Добыча газа в стране снизилась на 10% и цены на бирже Henry Hub выросли вдвое — до 264 долларов за тысячу кубометров. Рост цен на природный газ привел к тому, что несколько инвесторов снизили объемы экспорта СПГ в Евросоюз.

Американские заводы СПГ, которые с прошлого года стали основными поставщиками в Европу, пытаются восстановиться после морозов — поставки газа на терминалы снизились с 500 кубометров до почти 300 миллионов кубометров в сутки.

Аналитики предполагают отмену до 15 партий энергоресурса, ранее рассчитанных на продажу Европе — до 1,5 миллиардов кубометров. Поставщики, которые сами покупают газ и сжижают его, не намерены терять прибыль из-за погодных условий.

Как ранее писал 5-tv.ru, финский политик Армандо Мем назвал Отказ Евросоюза (ЕС) от газа из России стратегической ошибкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.