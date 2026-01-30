«Все еще веришь в любовь»: рэпер ST записал трек «Младшая сестренка» для трибьюта «Любэ»
Фото, видео: Продюсерский центр И.Матвиенко; 5-tv.ru
Артист добавил в теплую песню-разговор и личную историю.
Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов. — Прим. ред.) записал песню «Младшая сестренка» для трибьют-альбома группы «Любэ». Об этом певец рассказал 5-tv.ru.
Обновленная композиция стала частью пластинки «Любэ 35. Все опять начинается». По словам Александра, он хотел исполнить именно эту песню коллектива. И именно она оказалась свободной.
«Мне всегда казалось, что основная мысль песни именно в строчках „ты все еще веришь в любовь“, которые я и сделал припевом, засемплировав оригинальную версию песни», — отметил ST.
Рэпер также рассказал, что добавил в песню и личную историю. В его семье растут две дочери, и во многом песня — это разговор отца с дочерьми.
Личной историей песня была и остается для автора слов оригинального трека — Александра Шаганова.
«Вот эту песню я, естественно, посвятил своей сестре Ларисе. И у Коли Расторгуева есть сестра, которую тоже зовут Лариса <…> Я рад, что эта песня не затерялась. У многих есть младшие сестры, и для них эта песня очень „своя“ получилась», — поделился Шаганов.
Впервые песня «Младшая сестренка» вышла на альбоме «Зона Любэ» в 1994 году.
