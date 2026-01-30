Мирошник: Киев до сих пор удерживает в плену 12 жителей Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов

Похищенных россиян держат в городе Сумы.

В украинском городе Сумы насильно удерживаются 12 жителей Курской области, вывезенных из региона в ходе вторжения Вооруженных сил Украины 6 августа 2024 года. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что за возврат мирных жителей на Родину Киев уже много месяцев требует освободить украинских военных преступников, находящихся в российском плену.

В декабре 2025 года заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявил в интервью «Известиям» об удержании упомянутых 12-ти мирных жителей на территории Украины.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила журналистам, что в Курской области обнаружили массовые захоронения с 524 телами погибших гражданских. Судьба еще 452 курян по-прежнему неизвестна.

ВСУ совершили вторжение на территорию Курской области России 6 августа 2024 года, обстреливая мирные населенные пункты, убивая и забирая в плен российских граждан.

