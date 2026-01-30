Фото: Кадр из к/ф «Некрасивая подружка - 7. Эффект бабочки», реж. Владимир Янковский, 2021 г.

Артист производил впечатление сурового и сильного человека, однако в жизни был очень чутким и ранимым.

Уход из жизни актера театра и кино Валерия Смородина стал тяжелым потрясением для труппы Калужского драматического театра. Коллеги до последнего момента не подозревали о трагедии, а накануне артист и вовсе вышел на сцену в спектакле «Борис Годунов». Об этом в беседе с aif.ru рассказала актриса театра Ирина Желтикова.

По ее словам, внешне Смородин производил впечатление сурового и сильного человека, однако в жизни был очень чутким и ранимым. Она отметила, что актер искренне переживал за судьбу театра, полностью отдавался профессии и стремился сплотить коллектив. Он часто собирал коллег у себя дома, всегда был открыт к общению и с готовностью принимал гостей.

«Он был очень брутальным внешне, а внутри Валера очень ранимый, очень нежный человек. Всегда переживал за театр. Он отдавал всего себя, полностью! Часто приглашал к себе коллектив, всегда хотел объединить всех», — подчеркнула Ирина.

Кроме того, Смородин активно помогал животным — подбирал бездомных, ухаживал за ними и поддерживал приюты.

Накануне трагедии артист отыграл спектакль без признаков недомогания, и ничто не предвещало его ухода из жизни.

В свою очередь актер Станислав Савельев отметил, что знал Смородина не только как коллегу, но и как близкого товарища. По его словам, это был человек прямой и надежный, на которого всегда можно было положиться. Если Смородин брался за работу, то доводил ее до конца, придерживаясь того принципа, по которому надо делать качественно или не делать вовсе.

«Человек, который жил душой и работал на сцене, отдавая свою душу. Ему будет не стыдно стоять перед Господом», — подчеркнул Савельев.

Известно, что Валерий Смородин скончался в ночь на 29 января. Предварительной причиной смерти назвали проблемы с сердцем.

Актер отметил 65-летие в начале января. Он был одним из ведущих артистов Калужского драматического театра, а с 2013 года активно снимался в кино. За творческую карьеру Смородин принял участие в 15 кинопроектах, в числе которых сериалы и фильмы «Любовь — не картошка», «Живой», «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым», «Редкая птица».

