Подземная врезка и 30 тонн топлива: в Подмосковье похищали авиационный керосин

В Подмосковье раскрыли кражу керосина из магистрального трубопровода

Подозреваемых задержали в момент перекачки очередной партии.

В Подмосковье выявили масштабную кражу авиационного керосина, об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк в Telegram-канале.

Сотрудники полиции и ФСБ задержали трех человек, подозреваемых в незаконной врезке в нефтепродуктопровод и хищении топлива в особо крупном размере.

Следствие установило, что злоумышленники самовольно подключились к магистральному трубопроводу Рязань — Москва. Вблизи точки врезки, на территории Раменского муниципального округа, они арендовали ангар, где оборудовали емкость для временного хранения нефтепродуктов. В течение полутора месяцев в нее регулярно сливали авиационный керосин.

По предварительным данным, похищенное топливо перекачивали в цистерну, спрятанную внутри самосвала для маскировки, и доставляли покупателям. В результате похитили более 30 тонн керосина общей стоимостью свыше 10,5 миллиона рублей. Помимо материального ущерба, действия злоумышленников привели к сбоям в работе трубопровода.

Подозреваемых задержали в момент перекачки очередной партии топлива. Следственное управление МВД в Раменском возбудило уголовное дело.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия, направленные на установление каналов сбыта похищенного топлива.

