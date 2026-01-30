Мать задушила маленького сына в Амурской области

Фото: 5-tv.ru

Причины, которые могли подтолкнуть женщину к преступлению, пока не установлены.

В одном из домов Амурской области произошло убийство ребенка — по версии следствия, к смерти мальчика причастна его мать. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, трагедия случилась 29 января в Шимановске.

По предварительным данным, 40-летняя женщина находилась дома вместе с сыном и в какой-то момент задушила его. Ее оперативно задержали. Причины, которые могли подтолкнуть женщину к преступлению, пока не установлены — следствие рассматривает различные версии.

«Следователем назначены медицинская, молекулярно-генетическая и психиатрическая судебные экспертизы», — уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы продолжают выяснять все детали произошедшего и ожидают результатов экспертиз, которые должны пролить свет на мотивы трагедии.

