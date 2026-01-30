Двое пешеходов провалились в яму с кипятком на дороге в Оренбурге

Фото, видео: 5-tv.ru

Один из пострадавших — несовершеннолетний.

Следственный комитет инициировал уголовное разбирательство после падения двух пешеходов в яму с кипятком в Оренбурге. Пострадавшие — местные жители, один из которых — несовершеннолетний. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Обрушение асфальтового покрытия произошло вблизи пешеходного перехода на улице Монтажников.

Пешеходы получили травмы. Пострадавших доставили в одно из медицинских учреждений города, где им оказали необходимую помощь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники следственного управления и криминалисты в данный момент проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и свидетелей, а также осуществляют другие процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. По итогам расследования действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.

