Агент с «ордером»: в США задержали самозванца, пытавшегося освободить Манджоне

Мужчина из Миннесоты выдал себя за сотрудника ФБР и попытался попасть в тюрьму.

В Нью-Йорке арестовали 36-летнего жителя Манкейто Марка Андерсона, который, притворяясь агентом Федерального бюро расследований (ФБР), попытался проникнуть в тюрьму и добиться освобождения Луиджи Манджоне — фигуранта дела об убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом сообщил CNBC.

По данным следствия, Андерсон явился к охране тюрьмы с водительским удостоверением и уверял, что действует по официальному судебному распоряжению. Он также заявлял, что при нем есть оружие, и демонстрировал пачку бумаг, якобы подтверждающих его полномочия.

«Заявив, что он агент ФБР, и заявив, что у него есть судебный приказ на освобождение Луиджи Манджоне, Андерсон также показывал офицерам множество документов», — говорится в сообщении.

Представители ФБР позже уточнили, что у самозванца при себе нашли весьма странный «набор»: вилку для барбекю, карточку водителя и крупное лезвие. Никаких служебных удостоверений или законных оснований для визита у него не было. Выяснилось также, что мужчина приехал в Нью-Йорк на заработки и работал в пиццерии. За попытку выдать себя за сотрудника спецслужбы Андерсону грозит отдельное уголовное преследование.

Луиджи Манджоне был задержан 9 декабря 2024 года. Ему предъявили обвинение в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

