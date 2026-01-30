Умер звезда «Морских дьяволов» Валерий Смородин

Фото: Кадр из к/ф «Некрасивая подружка - 7. Эффект бабочки», реж. Владимир Янковский, 2021 г.

На счету артиста работы в телепроекте «Истребители. Битва за Крым» и сериале «Живой».

В Калуге в возрасте 64 лет скоропостижно скончался артист Валерий Смородин, известный широкому зрителю по роли в проекте «Морские дьяволы». Об этом сообщил Калужский драматический театр в соцсети «ВКонтакте».

Творческий путь Валерия Леонидовича начался весьма необычно для представителя искусства: уроженец Алтая 1961 года рождения в юности трудился трактористом в колхозе. Позже он решился на кардинальные перемены и отправился покорять Москву, где успешно окончил отделение музыкального театра и эстрады в знаменитом училище имени Гнесиных.

В труппу Калужского драмтеатра Смородин влился в 1990 году, однако в конце девяностых годов из-за финансовых трудностей в стране был вынужден на время оставить сцену ради коммерческой деятельности, чтобы содержать близких. Его триумфальное возвращение к актерскому ремеслу состоялось в 2009 году.

За заслуги перед искусством в 2021 году Валерия Смородина удостоили почетного звания заслуженного артиста Калужской области. Коллеги вспоминают его как человека с невероятным личным обаянием и добрым сердцем. Примечательно, что даже в последние дни жизни актер был полон энергии и планов.

Он активно участвовал в подготовке новой постановки по классической испанской комедии, где должен был перевоплотиться в капитана Бернардо. Свой последний выход на сцену Смородин совершил в образе Василия Шуйского в пушкинской драме «Борис Годунов». Помимо театральных успехов, на счету артиста яркие работы в телепроектах «Истребители. Битва за Крым», «Морские дьяволы. Вектор атаки» и криминальном сериале «Живой».

