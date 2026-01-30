Командующего силами БПЛА ВСУ Бровди обвинили в 46 эпизодах преступлений

Фото: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin

Среди его преступлений — теракты, повлекшие гибель людей.

Командующего силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди заочно обвинили по 46 эпизодам преступлений. Среди них — теракты, повлекшие гибель людей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Донецке.

Главе ведомства в ходе собрания доложили результаты расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима. Также заслушали доклады о деятельности следственных подразделений на Донбассе и в Новороссии.

По словам первого заместителя председателя СК Эдуарда Кабурнеева, всего с 2014 года ведомство возбудило 9140 уголовных дел о преступлениях киевского режима. В том числе, речь шла и про Бровди.

«Отмечено, что в отношении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с учетом дополнительно установленных обстоятельств вынесено новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Ему инкриминировано 46 эпизодов преступлений, среди которых теракты, повлекшие гибель мирных граждан и причинение значительного имущественного ущерба», — сообщил СК в Telegram-канале.

После того, как все доклады заслушали, Бастрыкин дал ряд поручений, в том числе относительно преступлений в области гособоронзаказа. Он отметил большую значимость этого направления работы в период проведения специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru писал, что специалист газовой службы из Белгорода получил 21 год лишения свободы за госизмену. По имеющейся информации, Александр Чеботарев занимался транспортировкой огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, в Москве он собирал информацию о российских СМИ для украинских террористических организаций. Суд установил, что мужчина хранил оружие и взрывчатые вещества, планируя использовать их по указанию террористов.

