Мертвые души: мошенники начали регистрировать сим-карты на умерших людей

Телефонные аферисты нашли новый способ обхода законодательных ограничений для продажи сим-карт. Злоумышленники для их оформления все чаще используют паспортные данные умерших людей. Про эту проблему рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления в Совете Федерации, сообщило издание «Коммерсантъ».

Он напомнил, что в августе 2024 года в России вступил в силу закон, который ввел лимит на количество сим-карт. Теперь на одного на одного гражданина можно зарегистрировать до 20 сим-карт, на иностранца — и до десяти. Однако, по оценке Кузнецова, на практике эти меры еще не дали ожидаемого эффекта. Количество сим-карт на теневом рынке не сократилось ни в «черном», ни в «сером» сегменте, несмотря на формальные ограничения.

Основной причиной сложившейся ситуации эксперты назвали проблемы с контролем и отсутствием единой актуальной базы данных. Проверочные системы не всегда корректно определяют статус владельца паспорта, чем активно пользуются злоумышленники. Для регистрации сим-карт достаточно предоставить фотографию документа человека, которого уже нет в живых, и это позволяет оформлять сразу несколько номеров.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский подтвердил наличие уязвимости в системе. По его словам, массовое оформление сим-карт на умерших граждан связано с недостаточным межведомственным обменом данными и запоздалым обновлением информации в реестрах. При этом депутат отметил, что проблему можно решить без принятия новых законов, если сделать более эффективной синхронизацию баз.

В то же время парламентарии не исключили возможность дополнительных изменений. При необходимости соответствующие нормы могут включить в законопроект «Антифрод 2.0», который внесли в Госдуму в конце декабря 2025 года. Документ предусматривает около 20 мер по борьбе с мошенничеством, в том числе ограничения на международные звонки без согласия абонента. Рассмотрение инициативы в первом чтении наметили на 10 февраля.

