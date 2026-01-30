Это не просто простуда: какой симптом указывает на развитие смертельных болезней
Врач-онколог Исакова: увеличенные лимфоузлы могут говорить о наличии смертельных заболеваний
Фото: 5-tv.ru
Ранняя диагностика поможет вовремя начать лечение.
Иногда увеличенные лимфоузлы могут говорить о наличии смертельных заболеваний. Ранняя диагностика и лечение первопричины имеют решающее значение для благоприятного исхода. Об этом в беседе с URA.RU сказала врач-онколог Суна Исакова.
Лимфоузлы — важнейший компонент иммунной системы. Они выполняют функцию фильтрации, а также защищают организм от инфекций. По словам Исаковой, важно понимать, что, как правило, увеличение лимфоузлов представляет собой вторичную реакцию. Такой процесс — это в первую очередь ответ на какое-то заболевание.
«Терапия должна быть направлена на основное заболевание», — сказала врач-онколог.
Суна Исакова добавила, что в случае развития болезни повышается риск нагноения. Если ситуация усугубится, то может понадобиться хирургическое вмешательство.
В нормальном состоянии лимфоузлы меньше сантиметра. Обычно они не прощупываются. Когда их размер увеличивается, то это серьезный повод обратиться в больницу.
Еще Суна Исакова сообщила, что лимфаденопатия может появиться по ряду причин, среди которых аутоиммунные заболевания, реакция на лекарства, бактериальные инфекции и злокачественные образования.
