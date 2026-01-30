Главврач больницы в Кузбассе рассказал о состоянии троих постояльцев интерната

Фото: Министерство труда и соцзащиты Кузбасса

С начала января в учреждении скончались девять постояльцев.

Трое постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске остаются в тяжелом состоянии, двое из них находятся в реанимации. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главного врача учреждения Вячеслава Старченко.

«У нас три тяжелых пациента, двое из них в реанимации… Лечение получают, состояние стабильно тяжелое», — заявил Старченко на совещании.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщали о гибели девяти постояльцев интерната в январе на фоне массового заражения. По данным источника 5-tv.ru, причиной смерти большинства пациентов учреждения стали проблемы с сердцем и поражение головного мозга.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В Следственном комитете уточнили, что смерть трех постояльцев связана с гриппом, обстоятельства гибели остальных шести продолжают выяснять.

Как рассказал 5-tv.ru общественник Алексей Мухин, который общается с инвалидами из этого интерната с 2021 года, пациентов в учреждении кормили тухлой едой, всячески издевались и сажали на цепь. По словам собеседника, персонал не выпускал постояльцев из заведения, даже когда договор с интернатом заканчивался.

