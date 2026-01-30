Фигурантке дела о похищении подростка в Красноярске предъявили обвинение

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Из 2,5 миллионов рублей добычи девушка забрала 31 тысячу рублей.

Жительнице Сургута предъявили обвинение в мошенничестве по делу о фиктивном похищении 14-летнего школьника в Красноярске. Злоумышленнице всего 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в январе 2026 года. Следователи установили, что девушка действовала в составе группы лиц по предварительному сговору.

«18-летней жительнице Сургута предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере“)», — говорится в публикации.

Согласно материалам дела, обвиняемая прибыла в Красноярск 21 января специально по указанию кураторов-мошенников. Уже на следующий день она вместе с подростком, который находился под влиянием злоумышленников, зашла в его квартиру. В ней соучастники вскрыли четыре сейфа и выкрали сумму, превышающую 2,5 миллиона рублей.

Почти все деньги девушка передала посреднику, оставив себе в качестве вознаграждения лишь 31 тысячу рублей. После этого она вместе с несовершеннолетним спряталась на съемной квартире, где их позже обнаружили оперативники.

На данный момент юноша признан потерпевшим, так как действовал под давлением, а его спутница заключена под стражу до 22 марта 2026 года.

