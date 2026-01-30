Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Василисы
40 0
Фото, видео: 5-tv.ru
У девочки редкое генетическое заболевание.
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых дел»! Накануне мы рассказали о двухлетней Василисе из Кирова.
У девочки редкое генетическое заболевание. Ее постоянно мучают страшные приступы эпилепсии. Лекарства уже не помогают. Требуется специальное обследование и дорогостоящая операция. На это нужно два с половиной миллиона рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.