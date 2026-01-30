Охотники на ведьм: как снайперы сбивают тяжелые дроны ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Особое внимание уделяется борьбе с гексакоптерами, известными как «Баба-Яга».

Россия готова достигать целей специальной военной операции не только дипломатическим, но и военным путем.

Тысячи единиц военной техники и оружия ежедневно уничтожают наши бойцы на всех участках фронта. Особое внимание — борьбе с тяжелыми гексакоптерами. Их еще называют «Баба-Яга». С теми, кто «чистит небо», встретился корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Их называют охотниками на ведьм. Снайперы в современной войне освоили новую специальность и стали истребителями тяжелых дронов-бомбардировщиков, каждый из которых несет на себе десятки килограммов взрывчатки.

«Охота начинается с того, что мы вычисляем, где пролегают маршруты, где больше всего работает „Баба-Яга“, где массивы нашей пехоты. Ищем выгодную позицию для себя, где мы можем замаскироваться и работать по ней», — сообщил снайпер группировки войск «Центр» с позывным «Монах».

На счету «Монаха» больше 30 тяжелых ударных дронов, у его напарника еще больше. Все снайперское подразделение группировки войск «Центр», в котором они служат, уничтожило больше тысячи, и все цели подтвержденные. В распоряжении командира — гигабайты кадров объективного контроля, снятые прицелами с функцией записи. Тут можно увидеть дистанцию, с которой бьют. Вот, например, точное попадание с 527 метров.

«Подготавливаем снайперский комплекс, снайперские прицелы лазерным дальномером и автобаллистикой, они имеют такую функцию, готовим этот снайперский комплекс на полигоне», — объяснил командир группы снайперов группировки войск «Центр» с позывным «Мираж».

Если условия позволяют и можно подобраться к противнику на расстояние выстрела, снайперы выходят на классическую охоту.

«Вот так выглядит человек в зимней одежде, в каске, в бронежилете в тепловизионный прицел снайперской винтовки. Заросли, которые, как ему кажется, его скрывают, вовсе его не скрывают и создают лишь иллюзию безопасности, потому что снайперу все хорошо видно», — сообщил корреспондент.

На этих кадрах снайпер группировки «Центр» снимает часовых и наблюдателей противника. Но все же главные усилия направлены на то, чтобы очистить небо.

«Если будет момент выбора, выбрать живую силу или поразить дрон, то дрон будет в приоритете», — отметил снайпер группировки «Центр» с позывным «Балу».

— Сколько сбили?

— Я особо не считал, но больше сорока.

— Это крупных?

— Да. Бывает такое, что находишься на позиции и видишь, что там вдалеке кошмарят ребят, висит разведчик, ты, конечно же собьешь его, чтобы дать пацанам шанс уйти.

Помимо мастерства, здесь еще необходимо мужество, ведь гексакоптеры тоже оснащены тепловизорами и могут засечь выстрел, несмотря на пламегаситель.

«На меня как-то „Баба-Яга“ прямо в лоб летела со сбросом, но я ее метрах на ста пятидесяти сбил, когда она уже ко мне подлетала», — рассказал снайпер группировки войск «Центр» с позывным «Монах».

— Нервы щекочет?

— Конечно! Если ты ее сейчас не собьешь, будет очень больно.

По сути, каждый снайпер, открывая огонь по тяжелому дрону, рискует собой ради своих товарищей. И счет уничтоженных дронов — это в том числе счет спасенных жизней.

