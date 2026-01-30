Гены долголетия: наследственность определяет срок жизни на 50%

Фото: 5-tv.ru

Новое исследование доказало, что природные данные играют гораздо более значимую роль в старении организма, чем предполагалось ранее.

Генетические факторы определяют продолжительность человеческой жизни примерно на 55%, если исключить влияние случайных внешних обстоятельств. Об этом сообщил журнал Science.

Международная группа ученых использовала передовые математические модели и статистические данные о смертности среди близнецов. Это нужно было для того, чтобы разделить внутренние биологические процессы и сторонние причины гибели.

Исследователи пришли к выводу, что наследственность влияет на долголетие в два раза сильнее, чем показывали предыдущие научные работы. Ранее считалось, что гены отвечают лишь за малую часть жизненного срока. Однако теперь установлено, что этот показатель соответствует наследованию большинства физиологических признаков организма.

«Исследование имеет важное значение для изучения старения. Значительный генетический вклад усиливает обоснованность попыток выявления вариантов, связанных с долголетием, уточнение показателей полигенного риска и установление связи между генетическими различиями и биологическими процессами, регулирующими старение», — пояснил автор статьи Даниэла Бакула.

Такое понимание фундаментальных механизмов позволяет ученым более точно искать конкретные участки ДНК, которые отвечают за сопротивляемость возрастным изменениям. Ранее внешние факторы, такие как инфекции, несчастные случаи и неблагоприятные условия среды, фактически маскировали истинное влияние наследственности, искажая статистические выборки.

Проведенная работа также помогла устранить несоответствие между данными о людях и лабораторных животных. У мышей наследственность всегда была ключевым фактором, тогда как показатели человеческой популяции казались размытыми из-за высокой доли смертности от внешних причин.

Теперь эксперты уверены, что генетика является базисом, определяющим внутренние темпы старения и биологический предел каждого индивида. Специалисты подчеркивают, что выявление связи между генетическими различиями и биохимическими процессами в клетках станет следующим шагом в разработке методов продления жизни.

