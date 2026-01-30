Власти Петербурга объяснили, почему на входе в метро просят включить телефон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В петербургском метрополитене сотрудники службы безопасности могут обратиться к пассажирам с просьбой продемонстрировать экран мобильного телефона в рамках усиления мер защиты. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков во время прямой линии.

Он пояснил, что такие действия продиктованы текущей оперативной обстановкой. Подземка — это критически важный объект транспортной инфраструктуры. По уровню она сопоставима с аэровокзалами или железнодорожными станциями, отметил замгубернатора.

«Поэтому на сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности», — резюмировал Поляков.

Подобные проверки направлены на предотвращение чрезвычайных ситуаций и выявление подозрительной активности, которую могут координировать через мессенджеры или социальные сети.

Усиление бдительности на транспортных объектах происходит на фоне недавних инцидентов. Так, 27 января задержали женщину, планировавшую диверсию на железной дороге в Свердловской области. У злоумышленницы нашли средства связи, в которых были инструкции и переписка с кураторами ВСУ.

По этому делу задержали еще троих человек. В их смартфонах обнаружили доказательства подготовки поджогов, а также при злоумышленниках были компоненты для создания горючих смесей.

