«Вчера был важный день»: Евгения Медведева готовится к свадьбе

Фигуристка показала роскошный подвенечный наряд.

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию, чемпионка мира Евгения Медведева готовится к свадьбе. В Telegram-канале спортсменка поделилась моментом выбора «того самого» платья.

На кадрах Евгения запечатлена в элегантном белоснежном наряде с корсетом и нежной фатой. Публикацию титулованная спортсменка сопроводила лаконичной подписью, отметив, что «вчера был важный день».

Пока ни Медведева, ни ее избранник, танцор Ильдар Гайнутдинов, не называли точную дату официальной церемонии бракосочетания. Влюбленные предпочли сохранять интригу, предоставляя фанатам возможность строить догадки о деталях предстоящего праздника.

Известно, что романтические отношения пары зародились во время совместного участия в проекте «Звездные танцы». Изначально Ильдар не планировал соглашаться на работу в этом шоу из-за чрезмерно плотного рабочего графика. Однако перспектива сотрудничества именно с Медведевой заставила его пересмотреть свои планы и принять предложение продюсеров.

Впервые информация о романе фигуристки и танцора нашла официальное подтверждение летом 2025 года, когда спортсменка выложила серию совместных фотографий.

Развитие событий последовало в середине ноября. Медведева порадовала аудиторию трогательным видеороликом. На кадрах было запечатлено, как артист сделал избраннице предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием.

