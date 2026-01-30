Curiosity снял поверхность Марса при искусственном освещении

Фото: www.globallookpress.com/NASA

Космический аппарат зафиксировал редкое природное явление над кратером, позволив ученым детально изучить структуру атмосферы в сумерках.

Марсоход Curiosity запечатлел редкий ночной вид поверхности Красной планеты, использовав встроенную систему светодиодного освещения на своей роботизированной руке. Об этом сообщило НАСА.

Снимок сделан во время 4740-го марсианского дня пребывания аппарата на планете. Для освещения участка применили прибор MAHLI — камеру с ручным объективом, расположенную на манипуляторе. В это время основную съемку вела камера Mastcam, находящаяся на мачте ровера, которую ученые часто называют его «головой».

Ранее сотрудники миссии использовали свет диодов MAHLI преимущественно для того, чтобы разглядеть детали в глубоких тенях днем. Освещение направляли внутрь пробуренных отверстий или на входные трубки научных инструментов, расположенных в корпусе Curiosity.

До недавнего времени изменение методики бурения затрудняло ночную съемку для изучения слоев породы. Стены отверстий получались слишком грубыми и покрывались толстым слоем пыли, что мешало научному анализу.

Однако после работы на объекте под названием «Невадо Сахама» в ноябре 2025 года специалисты заметили, что стенки лунки вышли достаточно гладкими. Это позволило команде вернуться к практике ночной подсветки для поиска геологических наслоений и уточнения состава марсианского грунта.

Работы проводили в уникальном районе, покрытом геологическими структурами, напоминающими коробчатые формы. Эти образования пересекают поверхность Марса на многие мили и при взгляде из космоса выглядят как гигантские паутины.

Лаборатория реактивного движения (JPL), управляемая Калифорнийским технологическим институтом, продолжает руководить миссией Curiosity в рамках программы исследования Марса. Все полученные данные помогают расширить понимание того, как формировалась поверхность этой планеты миллиарды лет назад.

