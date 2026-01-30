Пожарные стали поджигателями: новые протесты во Франции
Фото, видео: www.globallookpress.com/Telmo Pinto; 5-tv.ru
Огнеборцы требуют повышения зарплат.
Во Франции сотни пожарных вышли на протест и сами стали поджигателями! Горят фаеры, мусорные баки и покрышки, тушить которые уже некому.
Таким образом спасатели добиваются повышения зарплаты и улучшения условий труда.
Полиция применила против них слезоточивый газ. Но у пожарных нашлось, чем ответить! Например, залпом из огнетушителей.
Основные очаги протеста вспыхнули в Лилле. Однако к недовольным уже собираются присоединиться коллеги из других городов.
