С февраля в России проиндексируют более 40 социальных выплат

Уже в начале следующего месяца увеличится размер материнского капитала.

С первого февраля вырастет материнский капитал. До 730 тысяч — на первого ребенка, и до 235 — на второго. При этом, если родители не получали выплату на первенца, то за второго полагается почти миллион.

Кроме того, повысятся пенсии и пособия по уходу за ребенком. Всего проиндексируют порядка 40 социальных выплат.

Также с февраля произойдут важные изменения в семейной ипотеке. Теперь нужно будет обязательно включать и жену, и мужа в состав заемщиков по кредитному договору. Раньше супруги могли подавать заявки независимо друг от друга.

