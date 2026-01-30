«Рано ставить крест»: Климова и Чиповская еще найдут любовь, уверена Повереннова

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Актриса оценила красоту коллег по цеху.

На личной жизни 38-летней Анны Чиповской и 48-летней Екатерины Климовой рано ставить крест. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Дарья Повереннова на премьере сериала «Резервация».

По ее мнению, обе актрисы — прекрасные и талантливые женщины, которые еще встретят свою любовь. Чего уж точно не надо делать — так это присваивать им ярлык «красавиц, которым не повезло в личной жизни».

«Что вы на них крест-то ставите? Не рано ли вы на них крест поставили? Они прекрасные девчонки, очень красивые женщины. Это вот опять ярлыки вешают журналисты, я категорически против этих ярлыков», — возмутилась Повереннова.

