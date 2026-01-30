Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Цели уничтожены, после выполнения боевой задачи расчет сменил позицию.

Артиллеристы 68-го гвардейского армейского корпуса группировки войск «Центр» нанесли массированный площадной удар по позициям боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» уничтожил позиции украинских боевиков, что позволило создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений на данном участке линии боевого соприкосновения.

Удар был нанесен после получения информации от разведывательных расчетов войск беспилотных систем о сосредоточении живой силы и боевой техники ВСУ в лесополосе. Артиллеристы оперативно заняли огневую позицию и выполнили серию залпов 220-мм реактивными снарядами на дальность более 30 километров.

В результате детонации боеприпасов и разлета осколков на значительном участке местности были разрушены укрытия, а также поражена существенная часть живой силы и техники противника. Контроль и корректировка огня осуществлялись операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем.

Данные объективного контроля подтвердили поражение ключевых целей и позволили определить дополнительные точки для последующих огневых воздействий. После выполнения боевой задачи расчет РСЗО «Ураган» сменил огневую позицию, что позволило снизить риск ответного удара со стороны противника и сохранить боеспособность подразделения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

