Чувствуют безнаказанность: почему Петербург становится столицей подростковой преступности

Несовершеннолетние устроили стрельбу из пневматического оружия в торговом центре, ранив одну из посетительниц.

Ну а в Петербурге вновь обсуждения вопроса об уровне безопасности в общественных местах. Дискуссия началась после перестрелки, которую в торговом центре устроили подростки. Причем за последний месяц это уже не первый подобный случай. Вооруженные школьники не боятся ни охраны, ни полиции. Подробности в материале корреспондента «Известий» Даниила Ланкова.

Торговый центр в спальном районе Петербурга. Охранники на посту. Заметно нервничают. Неудивительно. Здесь накануне подростки выстрелили прохожей в лицо.

«Я смотрю, она за щеку ухватилась. Начала смотреть, откуда прилетело. А там у нас кучка ребят. Она рассказала мне, что заметила у них в руках пистолет», — сказал охранник.

Оружие пневматическое, фигуранты малолетние, жертва случайная. 15-летний стрелявший якобы целился в друга. Вся эта компания хорошо и давно известна и местной охране, и полицейским.

Металлоискателей на входе в этот торговый центр нет. Пронести можно что угодно. Сейчас самый час пик, охранники при всем желании не уследят за всеми гостями. Поднимаемся на фудкорт.

Им тут как медом намазано. Занимают каждое свободное место. Сегодня ведут себя поспокойнее, видимо, охрана после ЧП с выстрелом в лицо дала понять, что спуску не даст. Но это скорее исключение. Обычно бывает вот так.

Петербург уже называют столицей подростковой преступности. В прошлом году несовершеннолетние на 47% чаще нарушали уголовный кодекс, чем в 2024-м. А на учете в полиции состоит даже больше детей, чем в Москве. На третьем месте Пермский край. Далее Свердловская и Иркутская области.

Вот еще пример: в ответ на замечание охранника торгового центра — выстрел из светошумового пистолета. Этот петербуржец теперь дожидается приговора суда.

«Подошел к одной из урн и начал доставать пакеты и разбрасывать. Я говорю: молодой человек, вы что делаете?» — рассказал охранник.

Закон запрещает проносить в торговые центры: холодное, огнестрельное, травматическое оружие. Но администрация торговых центров обычно вводит дополнительные ограничения.

«Дело в том, что пневматический пистолет — это оружие, да, но в свободном доступе. Его имеет право приобрести любой гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста. Они его могли приобрести в соседнем магазине. Проверяли ли у них паспорта — большой вопрос», — сказал генеральный директор охранного агентства Сергей Алексеев.

Пронести в торговый центр запрещенное, как показывает практика, совсем не сложно. Охранник проверять сумки не имеет права, металлодетекторы стоят далеко не везде. А там, где они есть, их просто обходят, и никто в таких случаях не останавливает.

Вот и получается, что подростки, сбиваясь в группы, чувствуют безнаказанность. Но 15-летнему жителю Петербурга, ранившему девушку, все-таки светит реальный срок. Полиция уже установила личность, и его поимка, учитывая наличие записей с камер наблюдения, — лишь вопрос времени.

