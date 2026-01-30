«Не ставь нам ультиматумы»: почему Европа отвернулась от Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Christian Spicker; 5-tv.ru

В Германии отвергли возможность присоединения Киева к ЕС в 2027 году.

И точно так же меняется позиция европейцев по Украине. Неужели ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини мог бы сказать такое Владимиру Зеленскому: «Дружище, ты проигрываешь войну, теряешь людей, теряешь доверие и достоинство»? Главарю киевского режима уже в глаза говорят, что его страну не видят в ЕС даже в долгосрочной перспективе. Что поменялось, разбирался европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Напролом тоже не вышло. Разговоры об ускоренном вступлении Украины в ЕС также ускоренно и закончились.

«Присоединение Украины к ЕС к 1 января 2027 года исключено. Это невозможно. Все страны-участницы должны соответствовать критериям, это долгосрочный процесс», — заявил Фридрих Мерц.

«Я только что слышал, как президент Зеленский сказал, что они должны стать членом (ЕС) в следующем году. Извините. Я также несколько раз говорил ему: не ставь ультиматумы. Это не в твоих интересах», — сказал глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель.

Череда упреков, неблагодарных заявлений и откровенного хамства в Давосе.

«Каждый Виктор, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские ценности, заслуживает подзатыльника», — заявил Зеленский.

И Европа оскорбилась, и вполне конкретный Виктор Орбан уже отвесил ему в ответ: не впускать Украину в ЕС в ближайшие 100 лет. Пикировка на уровне МИДов, взаимный вызов послов и обвинения в попытке вмешательства в парламентские выборы.

«Украинцы хотят, чтобы партия Тиса победила на выборах, потому что тогда Украина получит зеленый свет на вступление в Европейский союз», — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Зеленского самого превращают в предвыборное пугало — антиукраинская петиция против дальнейшей накачки Киева деньгами и оружием набирает обороты.

«Венгрия заплатила более девяти триллионов форинтов за то, что конфликт идет по соседству с нами, и Европейский союз ответил политикой вовлечения в эскалацию. На сегодняшний день каждая венгерская семья обеднела из-за этого на два с лишним миллиона форинтов», — сказал глава аппарата правительства Венгрии Антал Роган.

Зеленский умудрился ополчить против себя даже тех, кто все эти годы носил его на руках. До последнего ничего не требуя взамен.

Вот уже и в Германии все громче звучат призывы отказаться от роли главного донора Украины и начать выкатывать Киеву не танки, а счет. Оппозиционная «АдГ» озвучила конкретную сумму — 70 миллиардов евро и отдельной строкой возмещение ущерба за подрыв «Северного потока» в случае прихода к власти, и Фридриху Мерцу уже приходится чесать затылок.

Публичный разнос канцлера еще и от проукраински настроенных депутатов бундестага.

«Когда вы были лидером оппозиции, вы каждую неделю в бундестаге говорили: нужна большая поддержка. Нужны более широкие системы вооружений. Нужны ракеты Taurus. Нужны конкретные санкции против теневого флота. Сейчас вы канцлер этой страны. Где ваша активная позиция в этом правительственном заявлении? Где те решения, которые вы должны принять?» — сказала депутат бундестага от «Союза 90/Зеленые» Бритта Хассельман.

То ли в ожидании переговоров, или же от накопившегося бессилия и усталости — у всей Европы, похоже, осталась одна-единственная стратегия — имитировать поддержку Украины через наглухо закрытую дверь.

