Российский танкер-газовоз «Алексей Косыгин» ушел на первую доставку

Он покинул завод «Арктик СПГ — 2», который находится под санкциями США.

Первый российский ледокольный танкер-газовоз «Алексей Косыгин» ушел на первую доставку. Об этом пишет EADaily.

Газовоз «Алексей Косыгин» покинул завод «Арктик СПГ — 2» на Гыданском полуострове и отправился в первый рейс по доставке сжиженного природного газа (СПГ). Второй арктический проект находится под санкциями США и Евросоюза (ЕС).

По информации автоматической идентификационной системы (АИС) судов, газовоз 29 января около полудня находился на выходе из Обской губы между полуостровами Ямал и Гыдан. Танкер СПГ идет в сопровождении ледокола «Арктика», который накануне участвовал в переходе газовоза с дальневосточной верфи «Звезда» на «Арктик СПГ — 2» по Северному морскому пути.

Известно, что вне сезона навигации по самому короткому маршруту в Китай «Арктик СПГ — 2» перешел на поставки СПГ через Европу. До ввода в эксплуатацию «Алексея Косыгина» у проекта был лишь один газовоз ледового класса ARC 7, который в настоящее время совершает челночные рейсы между «Арктик СПГ — 2» и плавучим хранилищем под Мурманском. Оттуда уже радиационные танкеры забирают грузы и направляются в Китай мимо берегов Европы.

Возможно, «Алексей Косыгин» присоединится к такой схеме доставки. Однако при этом нельзя исключать, что танкер пойдет по Северному морскому пути вне сезона навигации в сопровождении ледокола.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что судоверфь «Звезда» передала заказчику арктический танкер-газовоз «Алексей Косыгин». По словам бригадира трубопроводного цеха Алексея Арианова, проект является уникальным. По его словам, во время строительства судна возникали трудности, но их удалось решить.

