P. Diddy намекнул на причастность к убийству Тупака

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Goshorn/MediaPunch

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Рэпер погиб в сентябре 1996 года в возрасте 25 лет в результате вооруженного нападения.

Рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как P. Diddy, намекнул на причастность к убийству рэпера Тупака Шакура, известного под псевдонимом 2Pac. Об этом сообщается в материале The New York Post со ссылкой на материалы судебного дела.

Новый иск подал некий Стив Отис, который раньше работал эскорт-моделью и подвергся насилию* со стороны Шона Комбса.

По словам Отиса, в 2012 году Комбс изнасиловал его и еще одну женщину в номере отеля, предварительно накачав наркотиками. После этого последовали угрозы убийством: Комбс обещал расправиться с жертвой так же, как с Тупаком, которого убили в 1996 году.

«Лучше никому не говори об этом. Я не играю с тобой. Если я смог завалить (в оригинале — hit. — Прим. ред.) Пака, что, черт возьми, ты думаешь, может с тобой случиться?», — якобы сказал ему Комбс.

P. Diddy продолжает отбывать срок в тюрьме. Его признали виновным в двух эпизодах, связанных с проституцией, и назначили дополнительные пять лет условно. Судья назвал его действия «жестокими» и отметил, что Комбс годами злоупотреблял властью, причиняя «физический, эмоциональный и психологический вред» женщинам. За более тяжкие обвинения — в сексуальной эксплуатации и рэкете — его ранее оправдали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что P. Diddy увеличили тюремный срок. Рэпер успел поскандалить с администрацией тюрьмы. Причиной конфликта стало распитие им самодельного алкоголя, который был изготовлен из перебродившего сахара, газировки и яблок.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.